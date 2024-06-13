SAIC Motor, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara getireceği gümrük vergilerine hayal kırıklığı yaşadı

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SHANGHAİ, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden SAIC Motor, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara geçici gümrük vergileri getirme planı karşısında "büyük hayal kırıklığına" uğradıklarını belirterek, komisyona kararını dikkatli şekilde gözden geçirme çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı ön açıklamada, halihazırda uygulamada olan standart yüzde 10'luk araç vergisine ek olarak yüzde 17,4 ila yüzde 38,1 arasında değişen geçici gümrük vergileri getireceğini ve vergilerin 4 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. SAIC Motor da en yüksek gümrük vergisine tabi olacak.

Otomobil üreticisi Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun kararı karşısında büyük hayal kırıklığına uğradık. İlgili önlemler sadece piyasa ekonomisini ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel otomotiv sanayi zincirinin istikrarına ve Çin- Avrupa Birliği ekonomik ve ticari işbirliğine çok daha büyük bir darbe vurma olasılığı taşıyor" ifadesini kullandı.

SAIC ayrıca küresel ekonomik refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın teşviki açısından serbest ticaret ve adil rekabetin kilit önemde olduğunu belirtti.

Otomobil üreticisi, Avrupa Komisyonu'na kararını dikkatli şekilde gözden geçirme ve adil rekabet ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözümler bulmak üzere Çin'in de aralarında bulunduğu küresel otomotiv sektör ortaklarıyla yapıcı diyaloglar yürütme çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz 10 yılda yeni enerjili araçlar ve akıllı bağlantılı araçlar gibi temel teknoloji alanlarında araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 150 milyar yuan (yaklaşık 21,1 milyar ABD doları) yatırım yapan SAIC, 26.000'den fazla geçerli patente sahip.

Volkswagen ve General Motors ile ortak girişimleri bulunan Shanghai merkezli otomobil üreticisi, Avrupa'da yeşil fabrikalar kurma ve Çin'in yeni enerjili araç teknolojilerini Avrupa'ya götürme planları olduğunu belirtti.

SAIC'ten yapılan açıklama, "Alınacak olumlu önlemlerle yeni enerjili araç alanında Çin-Avrupa işbirliğini teşvik etmeyi ve düşük karbonlu ekonomiye küresel geçişi ortaklaşa desteklemeyi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.