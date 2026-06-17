Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Saipem 7000 İstanbul Boğazı\'ndan Geçti
17.06.2026 11:35
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Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan başarılı geçiş yaptı.

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000"in İstanbul Boğazı'ndaki geçişi tamamlandı.

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye İstanbul Boğazı girişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti.

Kıyı Emniyetinden 6 kılavuz ve Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5, Kurtarma-12 römorkörleri de geçişte görev aldı.

İstanbul Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Ayrıca Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü.

Gemi, yaklaşık 6 saat sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri refakatinde boğaz geçişini tamamladı. ???????

Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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