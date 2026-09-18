Şair Şehriyar anısına 29. Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da 16 şairle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şair Şehriyar anısına 29. Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da 16 şairle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şair Şehriyar anısına 29. Hazar Şiir Akşamları Elazığ\'da 16 şairle başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Şair Şehriyar anısına, 'Şiir Hazar'da Güzel' temasıyla 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Kültür Park'ta başladı. Kazakistan, İran (Tebriz), Tataristan, Azerbaycan ve Türkiye'den 16 şairin katıldığı etkinlik yarın sona erecek.

Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliği törenle başladı.

Şair Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen etkinliğe Kazakistan, İran (Tebriz), Tataristan, Azerbaycan ve Türkiye'den 16 şair katıldı.

Kültür Park'ta düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Elazığ Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, programın açılışında, Hazar Şiir Akşamları'nın ülkenin en uzun soluklu edebiyat organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Etkinliğin daha geniş platformlara taşınması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Hazar Şiir Akşamları 1992'den itibaren ülkemizin en uzun soluklu edebiyat ortamlarından birisi olmuş. Biz bunu daha da güçlü kılmak, güçlü hale getirmek ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve devletimizin bir parçası haline dönüştürme çabasıyla 2 yıldır Sayın Belediye Başkanımızla, yine Sayın milletvekillerimizin çok güçlü desteğiyle daha geniş platformlara taşımaya gayret gösteriyoruz."

Elazığ'ın Fırat Nehri ve Harput'uyla kadim medeniyet içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Hatipoğlu, kentin edebiyat ve şiir geleneğinin bölge ve Türk dünyasıyla güçlü bağları bulunduğunu belirtti.

Hatipoğlu, "Harput tek başına değil, aynı zamanda Diyarbakır'la, Urfa'yla, Musul ve Kerkük'le, Bakü'yle adeta kardeştir, aynı aksan üzere konuşur, aynı şiir şekliyle konuşur, ifade eder. Dolayısıyla da bu birliktelik sadece Türk dünyası, Türkiye sınırları içerisinde kalmıyor, aynı zamanda tüm Türk dünyasının sesi haline dönüşüyor. Türkçe güzelliğini şiirle buluyor." diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Hazar Şiir Akşamları'nın kentin kadim kültürünün bir yansıması olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okudu.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu tarafından "Atayurttan Anayurda" adlı tiyatral defile gösterisi sunuldu.

Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatAzerbaycanKazakistanEdebiyatTürkiyeTebrizElazığKültürGüncelİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
22:46
Ne Yavaş ne İmamoğlu İşte Özgür Özel’in adaylık için görüştüğü isim
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
22:24
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:43
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 23:21:38. #7.13#
SON DAKİKA: Şair Şehriyar anısına 29. Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da 16 şairle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement