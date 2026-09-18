Şair Şehriyar anısına 29. Hazar Şiir Akşamları Elazığ\'da 16 şairle başladı

Elazığ'da "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliği törenle başladı.

Şair Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen etkinliğe Kazakistan, İran (Tebriz), Tataristan, Azerbaycan ve Türkiye'den 16 şair katıldı.

Kültür Park'ta düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Elazığ Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, programın açılışında, Hazar Şiir Akşamları'nın ülkenin en uzun soluklu edebiyat organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Etkinliğin daha geniş platformlara taşınması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Hazar Şiir Akşamları 1992'den itibaren ülkemizin en uzun soluklu edebiyat ortamlarından birisi olmuş. Biz bunu daha da güçlü kılmak, güçlü hale getirmek ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve devletimizin bir parçası haline dönüştürme çabasıyla 2 yıldır Sayın Belediye Başkanımızla, yine Sayın milletvekillerimizin çok güçlü desteğiyle daha geniş platformlara taşımaya gayret gösteriyoruz."

Elazığ'ın Fırat Nehri ve Harput'uyla kadim medeniyet içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Hatipoğlu, kentin edebiyat ve şiir geleneğinin bölge ve Türk dünyasıyla güçlü bağları bulunduğunu belirtti.

Hatipoğlu, "Harput tek başına değil, aynı zamanda Diyarbakır'la, Urfa'yla, Musul ve Kerkük'le, Bakü'yle adeta kardeştir, aynı aksan üzere konuşur, aynı şiir şekliyle konuşur, ifade eder. Dolayısıyla da bu birliktelik sadece Türk dünyası, Türkiye sınırları içerisinde kalmıyor, aynı zamanda tüm Türk dünyasının sesi haline dönüşüyor. Türkçe güzelliğini şiirle buluyor." diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Hazar Şiir Akşamları'nın kentin kadim kültürünün bir yansıması olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okudu.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu tarafından "Atayurttan Anayurda" adlı tiyatral defile gösterisi sunuldu.

Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, yarın sona erecek.