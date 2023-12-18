 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şairlerin "Gazze Şiir Nöbeti" Üsküdar'da devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şairlerin "Gazze Şiir Nöbeti" Üsküdar'da devam etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren şairlerin önceki ay Taksim'de başlattığı "Gazze Şiir Nöbeti"nin dördüncüsü Üsküdar'da gerçekleştirildi.

Şairlerin "Gazze Şiir Nöbeti" Üsküdar\'da devam etti
18.12.2023 - 11:59,
Abone Ol

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren şairlerin önceki ay Taksim'de başlattığı "Gazze Şiir Nöbeti"nin dördüncüsü Üsküdar'da gerçekleştirildi.

Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan şair ve yönetmen Faysal Soysal, şiirin ve edebiyatın insanlık için önemine vurgu yaptı.

Filistinlilerin çığlığına ses vermek gerektiğinin altını çizen Soysal, "Bu platform sadece şairlerin, yazarların, sanatçıların değil İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde yaptığı soykırıma tepki gösteren bütün vatandaşlarındır." ifadelerini kullandı.

Şair Ali Ural da Filistinlilerin bu zorluktan bir gün çıkacağına işaret ederek, "Bir videoda gördüm; bir Filistinliyi kaçırmışlar, uyandığında ayakları yok. 'Ayaklarımı kestiler.' diyor. Bu kesilen ayaklar ümmeti Muhammed'in ayaklarıdır, yerine tekrar eklenecek ayaklardır, bizim ayaklarımızdır. O ayaklara sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Hülya Yabar ise Gazze'de yaşanan drama değinerek, şunları kaydetti:

"Hayatta kalanlar şanslı değil artık. Dünyada hayatta kalanlar, şehitlerin, evinden edilenlerin, anestezi olmadan ameliyat edilenlerin manevi yükünü taşıyor. Filistin'de kardeşlerimiz ateş altında, biz de burada cayır cayır yanıyoruz. Ama acı olan şu ki cayır cayır yandığımızın farkında değiliz."

Etkinliğe katılan Adem Turan, Faysal Soysal, Ali Ural, Hüseyin Akın, Nur Alan, Betül Aksakal, Badrawy Ali, Simge Nida Çelik, Mehmet Mumcu, Ali Seyyah, Ahmet Can, Hümeyra Yabar, Musa Canbaz, Şafak Çelik, Resul Uzar kendi şiirlerinin yanı sıra İsmet Özel, Sezai Karakoç, Turan Koç ve Mahmud Derviş'in eserlerini okudu.

Betül Zarifoğlu, babası Cahit Zarifoğlu'nun "Daralan Vakitler", Muhammed Karabacak ise İsrail saldırısında öldürülen şair Rıfat el-Arir'in "If I Must Die" şiirinin Arapçasını, Mustafa Özel de Sezai Karakoç'tan "Alın Yazısı Saati"ni seslendirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Üsküdar, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şairlerin 'Gazze Şiir Nöbeti' Üsküdar'da devam etti - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:02:44. #1.13#
SON DAKİKA: Şairlerin "Gazze Şiir Nöbeti" Üsküdar'da devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement