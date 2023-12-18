Şairlerin "Gazze Şiir Nöbeti" Üsküdar\'da devam etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren şairlerin önceki ay Taksim'de başlattığı "Gazze Şiir Nöbeti"nin dördüncüsü Üsküdar'da gerçekleştirildi.

Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan şair ve yönetmen Faysal Soysal, şiirin ve edebiyatın insanlık için önemine vurgu yaptı.

Filistinlilerin çığlığına ses vermek gerektiğinin altını çizen Soysal, "Bu platform sadece şairlerin, yazarların, sanatçıların değil İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde yaptığı soykırıma tepki gösteren bütün vatandaşlarındır." ifadelerini kullandı.

Şair Ali Ural da Filistinlilerin bu zorluktan bir gün çıkacağına işaret ederek, "Bir videoda gördüm; bir Filistinliyi kaçırmışlar, uyandığında ayakları yok. 'Ayaklarımı kestiler.' diyor. Bu kesilen ayaklar ümmeti Muhammed'in ayaklarıdır, yerine tekrar eklenecek ayaklardır, bizim ayaklarımızdır. O ayaklara sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Hülya Yabar ise Gazze'de yaşanan drama değinerek, şunları kaydetti:

"Hayatta kalanlar şanslı değil artık. Dünyada hayatta kalanlar, şehitlerin, evinden edilenlerin, anestezi olmadan ameliyat edilenlerin manevi yükünü taşıyor. Filistin'de kardeşlerimiz ateş altında, biz de burada cayır cayır yanıyoruz. Ama acı olan şu ki cayır cayır yandığımızın farkında değiliz."

Etkinliğe katılan Adem Turan, Faysal Soysal, Ali Ural, Hüseyin Akın, Nur Alan, Betül Aksakal, Badrawy Ali, Simge Nida Çelik, Mehmet Mumcu, Ali Seyyah, Ahmet Can, Hümeyra Yabar, Musa Canbaz, Şafak Çelik, Resul Uzar kendi şiirlerinin yanı sıra İsmet Özel, Sezai Karakoç, Turan Koç ve Mahmud Derviş'in eserlerini okudu.

Betül Zarifoğlu, babası Cahit Zarifoğlu'nun "Daralan Vakitler", Muhammed Karabacak ise İsrail saldırısında öldürülen şair Rıfat el-Arir'in "If I Must Die" şiirinin Arapçasını, Mustafa Özel de Sezai Karakoç'tan "Alın Yazısı Saati"ni seslendirdi.