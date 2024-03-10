Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 150 konut için kura çekimi düzenledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekim töreni düzenlendi.
Atatürk Spor Salonu'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, geçen yıl 15 Kasım'dan 22 Aralık'a kadar devam eden süreçte 1000'in üzerinde başvuru aldıklarını söyledi.
Yüce, güvenli yapı konusunda verecek en küçük imtiyazlarının kalmadığını vurgulayan Yüce, "Sakarya'mızın deprem riskiyle karşı karşıya olduğu gerçeği, bizi daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme konusunda bilinçli hale getirdi. Bu projenin, şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak adım olduğuna inanıyoruz." dedi.
Toplamda 240 dairenin yer alacağı çalışmanın yarısının 2+1, diğer yarısının da 3+1 şeklinde projelendirildiğini anlatan Yüce, peşin alımlarda liste fiyatından yüzde 10 indirim ve yüzde 25 peşinatla başlayan 6 ayda bir yüzde 2 veya yüzde 3 ara ödeme seçenekleriyle 84 aylık veya 120 aylık vadelerle ödeme planı oluşturduklarını aktardı.
Yüce, proje kapsamında Korucuk bölgesinde 12 blokta yükselecek konutların 23 bin metrekarelik geniş alana yayılacağını belirterek, konutların kente hem görsel anlamda değer katacağını hem de geleceğe güvence sağlamayı amaçlayan adımı temsil edeceğini ifade etti.
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Sakarya'nın son 5 senesinde gece gündüz demeden, arı gibi çalışan Ekrem Yüce başkanımız, belediyecilik konusunda örnektir. Başkanımızı yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.
Konuşmaların ardından KONUT AŞ'nin yapacağı dairelerden 150'si için noter huzurunda kura çekildi.
Sakarya 5. Noterliğinin kura çekimiyle 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi. Ayrıca her konut grubu için 50'şer olmak üzere toplam 100 yedek isim çekildi.
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