Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda, şehrin geleceği için sürdürülebilirlik, yenilikçilik, afet ve kriz yönetimi, kentsel hareketlilik ve lojistik gibi temalar ele alındı. Çalıştayda, resmi kuruluşlar, STK temsilcileri, kurum görevlileri ve vatandaşların fikirleri alındı.

27.08.2024 17:16
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince "2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlendi.

Adapazarı ilçesinde bir tesiste "Senin şehrin senin planın" mottosuyla düzenlenen çalıştayda, "sürdürülebilirlik, yenilikçilik, afet ve kriz yönetimi, kentsel hareketlilik ve lojistik temel" olmak üzere 18 farklı temada şehrin geleceği ele alındı.

Kent protokolü, STK temsilcileri, kurum görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, resmi kuruluşların yanı sıra şehir eşrafı, gençlik, vatandaş ve kadın proje masaları kurularak şehrin yarınları için tüm kesimlerin fikirleri alındı.

Çalıştayda afet, enerji, çevre, park bahçeler, sıfır atık, iklim değişikliği, tarım, ulaşım, altyapı, kıyı rekreasyon, kentsel dönüşüm, imar ve şehircilik, akıllı şehir konuları üzerine Sakarya'nın stratejik gelişimi için çalışma yapıldı.

"El birliğiyle çabalayarak 2029 hedeflerine ulaşılacağına inanıyorum"

Burada konuşan Vali Yaşar Karadeniz, çalıştayda yapılan anketlerde kentsel dönüşümün ve afet yönetiminin öncelik görüldüğünü ifade etti.

İnsanların güvenli ve huzurlu şehir beklentisi içerisinde olduğunu dile getiren Karadeniz, "Deprem konuşuyoruz; burada en iyi yapılan iş, yatay yapılaşma. Sakarya'yı 'gökyüzünü görebildiğim şehir' olarak tanımlıyorum. Birçok husus burada konuşuldu, dahası da konuşulacak. Tüm herkesin el birliğiyle çabalayarak 2029 hedeflerine ulaşılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-"Deprem öncesi yapılan binaların mutlaka dönüşmesi gerekiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da 340 katılımcının ortak akıl için bir araya geldiği çalıştayda deprem ve kentsel dönüşümün önemine işaret etti.

Hayalleri gerçekleştirmek için zamana ihtiyaç olduğunu anlatan Alemdar, şehrin ortak akılla geleceğini birlikte oluşturmak istediklerini vurguladı.

Alemdar, çalıştay anketlerinde kentsel dönüşüm önceliğinin ortaya konulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada herkes kentsel dönüşümü öncelik olarak ifade etti. Her birimizin birinci olarak konuştuğu dönüşümü sadece burada değil, her yerde haykıralım. İnsanımızı yaşatmak için deprem öncesi yapılan binaların mutlaka dönüşmesi gerekiyor. Bu konuda herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Gelin hep beraber insanımızı yaşatalım. Şehrimizin dönüşümüne katkıda bulunalım. Ekonomik kayıpları değil, manevi kayıpları düşünelim."

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, eski MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, eski Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkal Etçioğlu da çalıştayda konuşma yaptı.

Çalıştaya, eski Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, MÜSİAD Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, bürokratlar ve alanında uzman isimler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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