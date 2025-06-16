Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bahar Dönemi Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bahar Dönemi Eğitimleri Tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bahar Dönemi Eğitimleri Tamamlandı
16.06.2025 16:04
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 173 kursiyerin katıldığı akademi eğitimlerinin bahar dönemini tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen akademi eğitimlerinin bahar dönemi sona erdi.

Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri tarafından Hüsn-ü Aşk okumaları, mimarlık, tarih, mesnevi okumaları, felsefe ve sinema olmak üzere 6 farklı branşta verilen eğitimlerde, Büyükşehir Akademi bünyesindeki 173 kursiyer, 8 haftalık eğitim programını başarıyla tamamladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, eğitimlere katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Alanında uzman akademisyenlerin konuk olduğu akademi eğitimlerimiz, 6 hafta boyunca sanatın, edebiyatın, sinemanın, felsefenin, tarihin derinliklerine uzanan yolculuk oldu. Toplumumuzun kültürel ve entelektüel birikimini zenginleştirmek, farklı disiplinlere dair farkındalığı artırmak ve katılımcılarımızı düşünsel yolculuğa davet etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Akademi inşallah yeni dönemde de kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir, baba ve çocukları kampta bir araya getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla 50 aileden 150 katılımcıyla Macera Park'ta kamp etkinliği düzenledi.

Babalar ve çocukları, doğa yürüyüşleri, langırt, dart, satranç, açık hava sineması, zipline ve atölye çalışmalarıyla vakit geçirdi.

Etkinlikte çocuklarla kamp ateşi yakan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocuklara hatırlayacakları güzel bir anı sunduklarını belirterek, "Çocuklarınız eve döndüklerinde kamp ateşini, çadırı ve karanlıkta geçirdikleri zamanı sadece bir anı olarak değil, birer deneyim olarak hatırlayacaklar. Birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve doğayla uyum içinde olmayı öğrenecekler. Doğaya, dostluğa, arkadaşlığa ve güven duygusuna daha çok sahip çıkacaklar. Belki şu an bunun farkında değiller ama ileride bugünü hatırlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

SAMEK kursiyerlerinin eserleri Geyve'de sergilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her yaştan vatandaşa eğitim verdiği Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (SAMEK) yıl sonu sergisi Geyve'de gerçekleşti.

Kent orkestrasının müzik dinletisiyle başlayan sergide, 16 farklı branştan 350 eser ilgililerle buluşturuldu.

AK Parti gençlik kollarından sınava giren öğrencilere moral

AK Parti İl Gençlik Kolları, hem LGS sınavına giren öğrencilere moral vermek hem de "Babalar Günü"nü kutlamak amacıyla sınav merkezlerinin önünde öğrenci ve ailelere ikramlarda bulundu.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çocuklara da dikkat çekilerek, "Bugün burada sınava giren çocuklarımız için sevinirken, Gazze'deki çocukların eğitim hakkının bombalarla ellerinden alındığını unutmuyoruz." denildi.

Erenler'de "Türk Müziği Festivali" ilk kez gerçekleştirilecek

Erenler Belediyesi ve Halk Müziği Derneği işbirliğinde, "Sakarya 1. Türk Müziği Festivali", Erenler Kültür Merkezi'nde 18-19 Haziran 19.30 saatlerinde yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Türk halk ve sanat müziği konserlerinin icra edileceği programa tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bahar Dönemi Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

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