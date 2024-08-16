Sakarya'da 17 Ağustos Depremi'nin 25. yılında mesajlar paylaşıldı - Son Dakika
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Sakarya'da 17 Ağustos Depremi'nin 25. yılında mesajlar paylaşıldı

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla protokol üyeleri tarafından çeşitli mesajlar paylaşıldı. Protokol üyeleri, deprem gerçeğinin unutulmaması ve afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

16.08.2024 20:48
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Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla protokol üyelerince çeşitli mesajlar paylaşıldı.

Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, mesajında, ülkenin aktif deprem kuşağında olduğunun unutulmaması gerektiğini, her an afet olabileceğini düşünerek hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Depremlerde yitirdikleri tüm canlara hala içlerinin yandığını ifade eden Yıldız, yeni canlar kaybetmemek ve gerekli tedbirlerin alınması için ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de depremin yarattığı derin izlere ve kayıplara değinerek, bu acı olayın unutulmaması, her zaman gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

Depremin ardından ülke olarak büyük dayanışma örneği sergilendiğini anımsatan Çelik, afet bilinci konusunda toplumun her kesimini özveriye davet etti.

Çelik, belediye olarak afetlere hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve tüm vatandaşlara teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirilen Serdivan Belediyesi Mobil Afet Aplikasyonu'nu telefonlarına yüklemeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

"Güvenli gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, büyük Marmara Depremi'nin acısını hala derinden hissettiklerini belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Ata, kentsel dönüşüm çalışmalarının ve afet bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

İlçede yapı güvenliğini artırmak için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Ata, geçmişten ders alarak daha güvenli gelecek inşa etmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu da Marmara Depremi'nin ülke tarihine en yıkıcı doğal afetlerden biri olarak geçtiğini aktararak, "7,4 büyüklüğündeki bu deprem belki sadece 45 saniye sürdü ama acılarımız hala ilk günkü tazeliğini koruyor." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise kentin birinci önceliğinin kentsel dönüşüm ve en önemli gündeminin deprem gerçeği olması gerektiğini vurguladı.

Altuğ, özellikle şehrin merkezinde bulunan ve deprem görmüş binalara yönelik başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını olumlu bulduklarını ancak zamanın daraldığını bildiklerini belirterek, küçük sanayi sitelerinin de kaldıkları yapılardan daha güvenilir bölgelere taşınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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