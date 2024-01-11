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Sakarya Hendek'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Sakarya Hendek'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan İ.N'ye ait iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya Hendek\'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
11.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:47
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutbey Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi'nde İ.N'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Hendek'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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