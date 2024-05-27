Sakarya'da denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Sakarya'da denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 19 yaşındaki öğrenci Burak Emre Meşe'nin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Meşe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda Meşe'nin cesedi, dalgakıranın arka kısmında bulundu. Cenaze, kimlik tespiti ve incelemelerin ardından hastaneye götürüldü.

27.05.2024 20:31
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Karasu sahili 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan yüksekokul öğrencisi Burak Emre Meşe'nin bulunması için başlatılan çalışmalar, 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda yürütüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 botun su yüzeyinden, dalgıçların su altından ve 1 helikopterin havadan katıldığı aramalara, karadan da polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek verdi.

Toplam 40 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalara, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) gönüllüleri yardımcı oldu. Diyanet Vakfı, Türk Kızılay ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise sahile kurulan çadırda bekleyişini sürdüren aileyle ilgilendi.

Bu arada Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AFAD İl Müdürü Bekir Şen ile çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencinin ailesini ziyaret etti.

Sahil Güvenlik dalgıçları, Meşe'nin cesedini, denize girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka kısmında 4,5 metre derinlikte buldu.

Sahile getirilen cenaze, kimlik tespiti ve incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla dün denize giren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Burak Emre Meşe (19), bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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