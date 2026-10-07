Sakarya\'da Filistin\'e destek açıklamasında İsrail\'e boykot çağrısı yapıldı

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Sakarya'da Filistin ve Gazze'ye destek açıklaması yapıldı.

Serdivan Sapak Camisi'nde sabah namazından sonra Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde toplanan grup, pankartlar taşıdı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Erol Demir, işgalci İsrail'in soykırımına karşı direniş ve mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bir asırdan uzun süredir emperyalist devletlerin desteğinde, satılmış liderlerin işbirliğinde, kendinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan siyonizmin, sürekli olarak baskı ve yıldırma politikalarıyla işgalini genişletmeye devam ettiğini belirten Demir, dünya için güvenlik sorunu olan İsrail'e karşı bundan 3 sene önce vatanları işgal edilmiş, evlerinden zorla çıkarılmış, içme sularına, zeytin ağaçlarına el konulmuş mazlum milletin mücadeleye girdiğini kaydetti.

"İslam alemi olarak birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız"

Demir, 7 Ekim 2023'te Hamas ve Filistin halkının, işgalci İsrail'in Filistinlileri sürekli baskı ve hapiste tutma politikasına karşı çok sınırlı imkanlarla kendilerini kafeste tutan çitleri aşarak en yakınlarında bulunan İsrail karakollarına saldırı başlattığını anımsatarak, bu karakollarda bulunan askerlerden ve ailelerinden esirler aldığını hatırlattı.

Arkasına ABD'nin her türlü finans ve silah desteğini alan İsrail'in yıllarca hiçbir uluslararası hukuka uymayacak şekilde hapiste tuttuğu binlerce genç, yaşlı, hatta çocuk Filistinli esirlere her türlü zulmü reva gördüğünü vurgulayan Demir, "7 Ekim Aksa Tufanı, MOSSAD'ın acziyetini ortaya koydu. İsraillilerin en çok zoruna giden de buydu. Bugün insanların kalplerinde ve zihinlerde 7 Ekim Aksa Tufanı'nın başlattığı uyanış ve diriliş, siyonizmin dünyadaki en büyük korkusu olmuştur. Siyonizm laftan, sözden, kınamadan anlamaz, siyonizm güçten anlar. İslam alemi olarak birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. İsrail ve ona destek veren Batı'nın mallarına karşı boykotu ön plana çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.