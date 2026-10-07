Sakarya'da Filistin'e destek açıklamasında İsrail'e boykot çağrısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Filistin'e destek açıklamasında İsrail'e boykot çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya\'da Filistin\'e destek açıklamasında İsrail\'e boykot çağrısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Sakarya'da Filistin ve Gazze'ye destek açıklaması yapıldı. Serdivan Sapak Camisi'nde sabah namazı sonrası toplanan grup adına konuşan Erol Demir, İsrail ve destekçisi Batı'nın mallarına boykot çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Sakarya'da Filistin ve Gazze'ye destek açıklaması yapıldı.

Serdivan Sapak Camisi'nde sabah namazından sonra Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde toplanan grup, pankartlar taşıdı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Erol Demir, işgalci İsrail'in soykırımına karşı direniş ve mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bir asırdan uzun süredir emperyalist devletlerin desteğinde, satılmış liderlerin işbirliğinde, kendinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan siyonizmin, sürekli olarak baskı ve yıldırma politikalarıyla işgalini genişletmeye devam ettiğini belirten Demir, dünya için güvenlik sorunu olan İsrail'e karşı bundan 3 sene önce vatanları işgal edilmiş, evlerinden zorla çıkarılmış, içme sularına, zeytin ağaçlarına el konulmuş mazlum milletin mücadeleye girdiğini kaydetti.

"İslam alemi olarak birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız"

Demir, 7 Ekim 2023'te Hamas ve Filistin halkının, işgalci İsrail'in Filistinlileri sürekli baskı ve hapiste tutma politikasına karşı çok sınırlı imkanlarla kendilerini kafeste tutan çitleri aşarak en yakınlarında bulunan İsrail karakollarına saldırı başlattığını anımsatarak, bu karakollarda bulunan askerlerden ve ailelerinden esirler aldığını hatırlattı.

Arkasına ABD'nin her türlü finans ve silah desteğini alan İsrail'in yıllarca hiçbir uluslararası hukuka uymayacak şekilde hapiste tuttuğu binlerce genç, yaşlı, hatta çocuk Filistinli esirlere her türlü zulmü reva gördüğünü vurgulayan Demir, "7 Ekim Aksa Tufanı, MOSSAD'ın acziyetini ortaya koydu. İsraillilerin en çok zoruna giden de buydu. Bugün insanların kalplerinde ve zihinlerde 7 Ekim Aksa Tufanı'nın başlattığı uyanış ve diriliş, siyonizmin dünyadaki en büyük korkusu olmuştur. Siyonizm laftan, sözden, kınamadan anlamaz, siyonizm güçten anlar. İslam alemi olarak birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. İsrail ve ona destek veren Batı'nın mallarına karşı boykotu ön plana çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDış PolitikaSerdivanFilistinSakaryaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı İlk vaka ölümle sonuçlandı Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
İngiltere’den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya’ya son anlarda mat oldu İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu
Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
09:11
Çeşme Belediyesi’ne operasyon Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:39
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 09:56:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Filistin'e destek açıklamasında İsrail'e boykot çağrısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei