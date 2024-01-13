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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını protesto etti

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sakarya\'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail\'in saldırılarını protesto etti
13.01.2024 - 16:24,
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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sakarya'da Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar "Hekimler ve sağlık çalışanları terör soykırım ve işgale karşı yürüyor" temasıyla slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Abdullah Dilekçi, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Dilekçi, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçlu olduğunu kaydetti.

Gazze halkının 98 gündür uçak ile bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direndiğini belirten Dilekçi, "Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biliyoruz ki onlar kan görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya alışıktır. Ancak hastalarına yardım edememeye, onları çaresizce ölüme bırakmaya asla alışık değildir." diye konuştu.

Dilekçi, Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını aktararak, İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüklerine güvenli bir şekilde kavuşmaları, yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep etti.

İsrail'in yaptıklarının yanına kalmayacağını vurgulayan Dilekçi, "(İsrail) Sen kaybedeceksin; insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika


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