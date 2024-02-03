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Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sakarya\'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Hekim ve sağlık çalışanları, Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüyerek, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmü ve işgali kınadı. Açıklama yapan acil tıp doktoru Erdem Şentürk, İsrail'in bombaladığı evler, okullar ve hastaneler sonucunda insanların açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti. Şentürk, Refah Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini vurgulayarak, Gazzeli meslektaşlarını selamladı ve insanlığın kazanacağını ifade etti.

03.02.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar "Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor" temasıyla slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan acil tıp doktoru Erdem Şentürk, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgalin devam ettiğini söyledi.

Şentürk, ev, okul ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirterek, su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bomba ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğini dile getiren Şentürk, Refah Sınır Kapısı'nın mutlaka açılması gerektiğini anlattı.

Şentürk, boykot çağrılarını tekrarlayarak, "Hekimler ve sağlık çalışanları olarak, 12. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. Sen kaybedeceksin İsrail. İnsanlık, Filistin halkı, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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