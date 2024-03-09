Sakarya\'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail\'in saldırılarını protesto etti

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Ensar Paşa, yurt içinde ve dışında şehit olan tüm kahraman asker ve polisleri rahmetle andı.
Paşa, terörün her türlüsünü lanetlediklerini vurgulayarak, "Terör devleti olan İsrail'i kınadığımız gibi baskıcı Çin'i de kınıyor, zulüm altında inleyen, dünya gündeminde hiç yer edinemeyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de sesi olmak için yürüyoruz. 1949 yılından bugüne kadar 35 milyon Müslüman Doğu Türkistanlının şehit edilmesine gözünü kapatan, kulağını tıkayan tüm insanlığa haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in, Filistin'de on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek soykırım boyutuna geldiğini anlatan Paşa, dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların tekrar tekrar gözler önüne serilmesi gerektiğini vurguladı.
Paşa, gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde 'boykot' çağrımızı tekrarlıyoruz. Boykot, direniştir, mücadeledir, aktif bir eylemdir, istikrar sağlanırsa düşmanı yenecek güçtedir. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Halkımızdan da biz doktorlara ve eczacılara ilaç boykotunu hatırlatmasını bekliyoruz."
Filistinlilerin yararına olacak bütün adımları desteklediklerini belirten Paşa, "Zulme açıktan destek veren firmalara ve buna göz yumanlara karşı boykota devam etmekte kararlı olduğumuzu tekrar ve tekrar ilan ediyoruz." dedi.
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