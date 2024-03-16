Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek bu hafta da toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayrakları ile Adapazarı Kültür Merkezi'ne yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli Mohammed Al Tamimi, terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.
İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetlenerek soykırım boyutuna ulaştığını dile getiren Tamimi, bunun dünyanın gözü önünde devam ettiğini aktardı.
Tamimi, Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin "boykot" olduğuna değinerek, "Filistinli kardeşlerimizin yararına olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tanker ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü olan genç öğretmen hayatını kaybederken, tanker şoförü ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68. Oturumuna Türkiye'den katılan kadın dernekleri New York'ta bulunan Türkevi'nin önünde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun da katıldığı eylemde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yıllardır mücadele veren feminist katılımcılar hep birlikte 'Vazgeçmiyoruz' sloganı attı. Katılımcılar, Türkevi'nin kapısına 'İstanbul Sözleşmesi bizim' yazılı maskeleri taktı.
Bilecik-Vezirhan karayolu Gülümbe rampalarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada 2 tır çarpıştı ve kazaya sebep olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?