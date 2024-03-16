Sakarya\'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırıları Protesto Etti

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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek bu hafta da toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayrakları ile Adapazarı Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli Mohammed Al Tamimi, terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.

İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetlenerek soykırım boyutuna ulaştığını dile getiren Tamimi, bunun dünyanın gözü önünde devam ettiğini aktardı.

Tamimi, Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin "boykot" olduğuna değinerek, "Filistinli kardeşlerimizin yararına olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.