Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Sakarya\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları kınandı

Sakarya'da toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamada, Müslümanların ramazan ayında yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden katliamını sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca, Gazze'deki katliamın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşet olduğu belirtildi ve Kudüs davası çerçevesinde birlik olmanın önemi vurgulandı.

30.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Sakarya İlme Hizmet ve Kur'an Kursu Derneğinden Atilla Yakar, yeryüzünün birçok yerinde milyonlarca Müslüman'ın açlık, sefalet ve gözyaşı içinde ramazan ayıyla buluştuğunu, Gazze'nin ise ramazanı bombalarla karşıladığını söyledi.

Zalimlere karşı duruş göstermek, zalimin zulmünü unutmamak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini vurgulayan Yakar, İsrail'in Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeyerek ramazanda da çocuk, kadın, yaşlı demeden katliamını sürdürdüğünü belirtti.

Yakar, Gazze'de yaşanan katliam, can kayıpları, hastalık, yıkım, tahribat ve gıda sorunu gibi sıkıntılara değinerek, tarihin hiçbir döneminde tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka böyle bir vahşet yaşanmadığını kaydetti.

Boykotun öneminden bahseden Yakar, Kudüs davası çerçevesinde ve Gazze'deki soykırıma karşı duyarlı Müslümanların, millet ve mezhep farkı gözetmeksizin bir araya gelmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika

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