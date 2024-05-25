Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Sakarya\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları kınandı

Sakarya'da düzenlenen bir etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 230 gündür devam eden saldırılarına ve soykırım suçu işlemesine dikkat çekti. Filistin'in tanınması konusunda dünyada bir bilinç sıçraması yaşandığı belirtildi. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı savcısının Netanyahu ve savunma bakanının tutuklanmasını talep ettiği ifade edildi.

25.05.2024 15:15
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Sakarya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Ebubekir Demir, mahcubiyet içerisinde seslerini duyurmaya çalışırken İsrail'in Gazze Şeridi'nde 230 gündür saldırılarına ve soykırım suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Filistin hakkında 1 yıl öncesine kadar merak ve bilgi sahibi olmayan ülkelerin artık Filistin ve Gazze'yi tanımaya başladığını aktaran Demir, "Birkaç gün öncesinde Norveç'n başkenti Oslo'da binlerce kişi, Gazze'ye destek için sokaklara dökülerek hükümetin Filistin devletini tanıma kararını kutladı, kutluyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Filistin'e destek eylemi düzenleniyor." dedi.

Demir, dünyada prestijli üniversitelerde de Filistin için gösteriler yapıldığını, öğrencilerin kendilerine uygulanan baskı ve şiddet eylemlerine rağmen Filistin'in yanında yer almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Filistin'in bilinmesi ve tanınması konusunda tüm dünyada bir bilinç sıçraması yaşandığına değinen Demir, "Bugün Uluslararası Adalet Divanı savcısı, Netanyahu ve onun savunma bakanının, insanlığa karşı suç işlemekten tutuklanmasını talep ediyor. Avrupalı devletler, Uluslararası Adalet Divanı karar verirse Netanyahu'yu tutuklayacaklarını söylemekten çekinmiyor." diye konuştu.

Demir, "daha adil bir dünya"nın sadece sözlerle değil, fiiliyatla da yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, "Arkadaşlarımızla komşularımızla dostlarımızla örgütlü ve organizeli bir şekilde hak ve hakikat için mücadele etmeli, yeryüzünde hiçbir kardeşimizi zalimlere ve bozgunculara kaptırmamalıyız. Gazze bize gösterdi ki İslam; savunulması gereken bir ideoloji değil, yaşanılması gereken bir dindir. Bu izzetli direnişin arkasında; hayata hakim kılınan bir iman, cemaatle kılınan bir namaz, huşuyla okunan bir Kur'an, yani yaşanılan bir din var." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

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