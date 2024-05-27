Sakarya'da kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor

Sakarya\'da kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren 19 yaşındaki öğrenci Burak Emre Meşe'nin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis, AFAD ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda, 120 kilometrelik alanda arama yapılıyor. Aileye destek veren Diyanet Vakfı, Türk Kızılay ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise sahilde bekleyişini sürdürüyor.

27.05.2024 14:47
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karasu sahili 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan yüksekokul öğrencisi Burak Emre Meşe'nin bulunması için başlatılan çalışmalar, 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 botun su yüzeyinden, dalgıçların su altından ve 1 helikopterin havadan katıldığı aramalara, karadan da polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek veriyor.

Toplam 40 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalara, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) gönüllüleri yardımcı oluyor. Diyanet Vakfı, Türk Kızılay ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise sahile kurulan çadırda bekleyişini sürdüren aileyle ilgileniyor.

Bu arada Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AFAD İl Müdürü Bekir Şen ile çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencinin ailesini ziyaret etti.

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla dün denize giren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Burak Emre Meşe (19), bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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