Sakarya\'da Ölü Bulunan Esnaf Davasında Karar Çıktı

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan esnaf Erdal Sakız'ın aracında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.K. ve eşi L.K, tutuksuz sanık suça sürüklenen çocukları S.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar E.K. ve L.K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, sanık S.K'nin ise beraatını istedi.
Duruşmaya katılan müştekiler maktul Erdal Sakız'ın eşi ve oğlu, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Söz verilen sanık E.K, ilk soruşturma aşamasında kollukta ifadeleri baskı altında verdiğini savunarak, maktulü başkalarının öldürdüğünü, suçun kendisine ve ailesine atıldığını iddia etti.
Sakız'la ticaretinde alacak verecek durumunun bulunmadığını anlatan E.K, "Deliller karartılarak suç üstümüze atıldı. Mahkeme yanıltılmaktadır. Husumetlileri, Erdal'ı öldürüp Hendek'e atmışlar, cinayeti işlemedim" diye konuştu.
Sanık L.K. ise gözaltına alındıklarında tüm süreci anlatmaya çalıştıklarını ancak avukatların yanlış yönlendirmesiyle işlemedikleri suçu kabullendiklerini öne sürdü. Cinayetle alakalarının bulunmadığını savunan L.K, beraatını ve tahliyesini istedi.
Sanık S.K. ise olayın gerçekleştiği tarihte evde olmadığını beyan ederek, beraat talebinde bulundu.
Sanık ve müşteki müdafilerini dinleyen mahkeme, sanıklar E.K. ve L.K'ye, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan E.K. hakkında 2 yıl hapis ve idari para cezasına hükmetti.
Mahkeme heyeti, sanık S.K'nin ise beraatını kararlaştırdı.
Olay
Karasu ilçesinde esnaf Erdal Sakız'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, arama çalışmalarında Sakız'ın aracının 19 Kasım 2022'de Hendek ilçesi Çam Dağı mevkisinde olduğu tespit edilmişti.
Ormanlık alandaki aramada aracında cansız bedeni bulunan Sakız'ın tüfekle öldürüldüğü belirlenmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan Sakız'ın arkadaşı E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K, 25 Kasım'da tutuklanmıştı. S.K, daha sonra tahliye edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Ölü Bulunan Esnaf Davasında Karar Çıktı - Son Dakika
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