Sakarya'da Ortaokul Öğrencileri Organik Tarım İle Farkındalık Kazanıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Ortaokul Öğrencileri Organik Tarım İle Farkındalık Kazanıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir ortaokulda, öğrenciler okul bahçesinde organik ürünler yetiştirerek sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazanıyor. Proje kapsamında öğrenciler, kendi getirdikleri fidelerle marul, domates, biber, salatalık ve çilek gibi ürünleri yetiştiriyor. Ayrıca, enerjisini güneş panellerinden alan değirmen sayesinde su arıtılarak yapay havuza iletiliyor. Proje, öğrencilerin organik tarımla tanışmasını sağlamanın yanı sıra kendi enerjisini üretebilme ve gübre maliyetini azaltma özelliği taşıyor.

14.06.2024 11:33
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan alanda organik ürünler yetiştirerek sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazanıyor.

Kırsal Puna Ortaköy Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün eğitimde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında, küçük alanlardan daha fazla verim alma ve enerji tasarrufu konusunda proje geliştirdi.

Yaklaşık 20 öğrenci, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen proje kapsamında okul bahçesinde oluşturulan alanda kendi getirdikleri fidelerle marul, domates, biber, salatalık ve çilek gibi ürünler yetiştirdi. Tatlı su balıkçılığı için yapay havuz da oluşturulan projeyle öğrenciler sürdürülebilir tarım konusunda bilgileniyor.

Enerjisini güneş panellerinden alan değirmen sayesinde Hindistan cevizi kabuğundan inşa edilen topraksız tarım sistemine taşınan su, arıtılarak tekrar yapay havuza iletiliyor.

Projeyle ayrıca damlama sulama sisteminin kurulması, sürdürülebilir tarım alanlarının genişletilmesi ve okulun enerji ihtiyacının tamamını ya da bir kısmını karşılayacak güneş panellerinin kurulmasını hedefliyor.

Proje, öğrencilerin organik tarımla tanışmasını sağlamanın yanı sıra kendi enerjisini üretebilme ve gübre maliyetini azaltma özelliği taşıyor.

"Öğrenciler toprakla uğraşmayı çok sevdi"

Proje yürütücülerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayfer Arslan, AA muhabirine, öğrencilerle okul bahçesini daha faydalı ve verimli kullanabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Arslan, proje konusunu öğrencilerle belirlediklerini, ortak kararla okulun arka kısmındaki alana "organik bahçe" yaptıklarını belirterek çalışmada tatlı su balıkçılığı, güneş enerjisinden yararlanma, topraklı ve topraksız tarımı öncelediklerini kaydetti.

Yetiştirecekleri ürünleri öğrencilerle belirlediklerini aktaran Arslan, fideleri de öğrencilerin getirdiğini anlattı.

Arslan, öğrencilerin projenin her aşamasında aktif oldukları için olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek "Toprakla uğraşmayı, okul bahçemize katkı sağlamayı çok sevdiler. Her alanda bizim yanımızda oldular. Halktan da güzel tepkiler aldı hatta başka yerden insanlar gelip görmek istediler ve çok beğendiler." diye konuştu.

Sürdürülebilir tarımın önemine işaret eden Arslan, "Daha az birimden daha çok ürün elde etmeyi ve çocukların toprakla daha fazla haşır neşir olmasını istiyoruz. Çocuklarla projemizi sürdüreceğiz hatta ürün çeşidini de artıracağız. Özellikle topraksız tarıma biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana güzel hissettiriyor"

Öğrenci Anıl Ahmet Çetinoğlu da başta sebze yatağını yaptıklarını, dereden toprak getirdiklerini anlatarak "Kendi getirdiğimiz fideleri ektik. Yıl sonunda bunun sonucunu gördük ve bu ürünlerden yararlandık. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana güzel hissettiriyor." dedi.

Öğrenci Ebrar Kamacı ise proje kapsamında bahçeye fideler ektiklerini belirterek "Mesela derste sıkıldığımızda burayla ilgilenirken huzur buluyoruz. İlk önce sebze yatağının altına çimlenmesin diye muşamba serdik, onun üstüne toprak koyup fideleri ektik. Yıl sonunda da elde ettiğimiz ürünlerden faydalandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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