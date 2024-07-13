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Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Enderun Özgün Eğitimciler Derneği Sakarya Temsilcisi Bayram Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının sürdüğünü belirterek, Srebrenitsa Soykırımı'nın da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, bugün işgalci İsrail'in kötülüklerini sürdürebilmesinin, başta ABD olmak üzere vicdanı bulunmayan Batılı devletlerin askeri ve finansal yardımlarına bağlı olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Yılmaz, bu durumun işgalcilerin ve işbirlikçilerinin ödeyeceği bedellerle son bulacağını belirtti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Batı'nın soykırımcı, pişkin ve ikiyüzlü karakterini sürekli hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda 80 milyon insanın öldüğünü, tecavüzleri, etnik arındırma girişimlerini, ırkçılığı, Bosna'yı, Srebrenitsa'yı, Filistin'i, Afrika'daki, Asya'daki soykırımları, Kızılderili soykırımını tekrar tekrar anlatmamız, hatta ders kitaplarımıza koymamız gerekiyor. Bizlerin soykırımı durduracak imkanlara da bir an önce ulaşmanın gayretinde olmamız gerekiyor."