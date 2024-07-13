Sakarya'da Sivil Toplum Kuruluşları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Sakarya'da Sivil Toplum Kuruluşları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Sakarya\'da Sivil Toplum Kuruluşları İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Sakarya'da bulunan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepkilerini gösterdi. Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını kınadı. Açıklama yapan temsilciler, İsrail'in kötülüklerinin devam etmesinin, Batılı devletlerin askeri ve finansal yardımlarına bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 40 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı ve işgalcilerin bu durumun bedelini ödeyeceği ifade edildi. Tepki gösterenler, Batı'nın soykırımcı, pişkin ve ikiyüzlü karakterini hatırlatmanın önemine dikkat çekti ve soykırımların ders kitaplarına konulması gerektiğini vurguladı.

13.07.2024 15:13
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Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Enderun Özgün Eğitimciler Derneği Sakarya Temsilcisi Bayram Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının sürdüğünü belirterek, Srebrenitsa Soykırımı'nın da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, bugün işgalci İsrail'in kötülüklerini sürdürebilmesinin, başta ABD olmak üzere vicdanı bulunmayan Batılı devletlerin askeri ve finansal yardımlarına bağlı olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Yılmaz, bu durumun işgalcilerin ve işbirlikçilerinin ödeyeceği bedellerle son bulacağını belirtti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Batı'nın soykırımcı, pişkin ve ikiyüzlü karakterini sürekli hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda 80 milyon insanın öldüğünü, tecavüzleri, etnik arındırma girişimlerini, ırkçılığı, Bosna'yı, Srebrenitsa'yı, Filistin'i, Afrika'daki, Asya'daki soykırımları, Kızılderili soykırımını tekrar tekrar anlatmamız, hatta ders kitaplarımıza koymamız gerekiyor. Bizlerin soykırımı durduracak imkanlara da bir an önce ulaşmanın gayretinde olmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Sakarya, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Sivil Toplum Kuruluşları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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