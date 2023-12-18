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Sakarya'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara Caddesi Adliye ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen bir SUV araç ile Kocaali istikametine giden bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil metrelerce takla attı ve S.Y. hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya\'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı
18.12.2023 - 21:49,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Ankara Caddesi Adliye ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen M.K. idaresindeki 54 AEZ 097 plakalı SUV tipi araç ile Kocaali istikametine giden S.Y. yönetimindeki 54 PJ 187 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan S.Y'ye ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA
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