Sakarya\'da trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Ankara Caddesi Adliye ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen M.K. idaresindeki 54 AEZ 097 plakalı SUV tipi araç ile Kocaali istikametine giden S.Y. yönetimindeki 54 PJ 187 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan S.Y'ye ambulansta müdahale edildi.
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