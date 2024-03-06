Sakarya\'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi düzenlendi

Sakarya'da üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında "Afetlere Dirençli, Afetlerde Bilinçli Gençler" projesi hazırlandı.
İçişleri Bakanlığının "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Desteği" kapsamında kabul edilen proje doğrultusunda SUBÜ'lü öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi.
Öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerini ve alınması gereken tedbirleri anlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hüseyin Kaşkaş, AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgi verdi.
Kaşkaş, AA muhabirine, kentte ağırlıklı olarak deprem, sel, heyelan, yangın ve teknolojik kazaların yaşandığına dikkati çekerek, afetlere karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini söyledi.
Öğrenci Sinan Bulut da eğitimin çok faydalı olduğunu, deprem anında neler yapabileceklerini öğrendiklerini dile getirerek, "Öncelikle deprem çantası hazırlamam gerektiğini öğrendim çünkü evimde yok. Aynı zamanda hareketli dolap ve eşyaları sabitlememiz gerektiğini öğrendik çünkü bunlar deprem anında en çok ölüme ve yaralanmaya sebep olan şeyler." diye konuştu.
Eğitimlerle AFAD'ı tanıdıklarını, güzel bilgiler edindiklerini belirten öğrenci Tuğba Terzi emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğrenci Nurhan Erdan ise genelde toplumda depremden bahsedildiğini ancak sel, yangın, heyelan gibi afetlerin de olduğuna işaret ederek, bunun için insanların önceden önlem alıp bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.
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