Sakarya'da Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türk Mutfağı Atölyesine Katıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türk Mutfağı Atölyesine Katıldı

Sakarya\'da Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türk Mutfağı Atölyesine Katıldı

Sakarya'da yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen atölyeye (workshop) katıldı.

23.05.2024 15:34
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Sakarya'da yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen atölyeye (workshop) katıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, oda bünyesinde kurulan SATSO Mutfak Sanatları Akademisi hafta kapsamında Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı workshopa ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile SAÜ işbirliğinde gerçekleşen "Karnıyarık Yemeği Atölyesi", öğrencilerden ilgi gördü.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Pakistan, Afganistan, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek uyruklu öğrenciler Türk mutfağına özgü karnıyarık yaptı.

Öğrenciler, şef Hatice Akman yönetiminde yemeğin her aşamasını uygulamalı yaptı.

Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğin sonunda katılımcılar, kendi hazırladıkları yemeği tatma fırsatı buldu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Altuğ, Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehrimizin yerel lezzetlerine yönelik yeni gastronomi okulu olan SATSO Mutfak Sanatları Akademisinde hem eğlenceli hem öğretici eğitim ve atölyeler devam edecek. Eğlenirken öğrenilen bir lokasyon olacak. Katılan tüm öğrencilerimizi yaptıkları lezzetli tarifleri için tebrik ediyor, paydaşlıkları için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile Sakarya Üniversitemize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sakarya, Gastronomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

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