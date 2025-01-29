Sakarya Ekonomisine Övgü - Son Dakika
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Sakarya Ekonomisine Övgü

Sakarya Ekonomisine Övgü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya'nın ekonomik başarısını ödüllendirdi. 2030 hedefi 15 milyar dolar.

29.01.2025 22:47
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Başarı asla tesadüf değildir, ancak ve ancak çalışarak, üreterek ve cesaretle risk alarak elde edilir." dedi.

Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları, "2024 Sakarya'nın Yıldızları" programında ödüllendirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) gerçekleştirilen programda konuşan Hisarcıklıoğlu, başarının çalışarak ve üreterek mümkün olduğunu belirterek, "Her biriniz, cesaretinizle emeğinizle yenilikçi fikirlerinizle Türkiye'nin geleceğini inşa eden mimarlarsınız. Bu ödülleri almak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bu başarıların, alın terinin, azmin, sabrın ve dirayetin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Başarı asla tesadüf değildir ancak ve ancak çalışarak, üreterek ve cesaretle risk alarak elde edilir." dedi.

Başarının sadece özel sektörün değil, aynı zamanda şehri yönetenlerin de iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmasıyla mümkün olacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Sakarya'da bu dayanışmayı görmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu birlik ruhu devam ettiği sürece Sakarya'nın önünde hiçbir engelin duramayacağının altını çizerek, kentin geçen yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6,3 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye'nin en büyük 7'nci ihracatçı ili olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın Türkiye için ihracattaki önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Otomotiv üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden birisiniz. Dünya markalarına ev sahipliği yapıyorsunuz. 6 OSB ve birçok sanayi tesisiyle Türkiye'nin üretim üssü olmayı sürdürüyorsunuz. 3 OSB'miz daha geliyor. Fındık, mısır ve pirinç üretimiyle tarımda da ülkemizin en önemli illerinden birisiniz. Lojistik avantajlarıyla Karasu Limanı ve kara yollarıyla Türkiye'nin ihracat kapılarından biri haline geldiniz. Bu başarılar, sadece rakamlardan ibaret değil. Bu başarıların arkasında Sakarya'nın girişimci ruhu, cesareti, üretkenliği var." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, zor bir yılın geride bırakıldığını, dünyada karmaşa ve çatışmaların devam ettiğini ifade etti.

Sakarya'nın 2030'da 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı beklediğini ve ihracatta Türkiye'nin ilk 5 ilinden biri olmayı hedeflediğini belirterek, ödül alan firma ve iş insanlarına teşekkür etti.

"Sakarya Türkiye'nin yıldızlarından olmayı başarmış bir il"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da Sakarya'nın Türkiye'nin yıldızlarından olmayı başarmış, yerli ve yabancı yatırımcıların göz bebeği haline gelmiş bir il olduğunu kaydetti.

Doğan, Sakarya'da yatırım, üretim ve istihdamdaki sayıların Türkiye'ye güç verdiğini aktararak, "Şehrimizin yerel yöneticileri olarak iş adamları ve esnafımızın sorunlarını dinleyip onlara çözüm üreteceğiz." dedi.

"Sakarya bir Türkiye mozaiğidir"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya'nın Türkiye'nin en bereketli ve zengin illerinden olduğunu vurgulayarak, "Biz sadece sanayi ve ticarette değil, tarımda ve turizmde de varız. 72 millet bir arada kültürlerimizi paylaşarak yürüyoruz. Bu yüzden Sakarya bir Türkiye mozaiğidir." ifadelerini kullandı.

Sakarya ekonomisiyle ilgili sayısal verileri paylaşan Altuğ, kentin Türkiye'nin gelişim merkezi haline geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından "ihracat, istihdam, büyük sanayi kuruluşları, teknolojik gelişim ve girişimcilik, sürdürülebilirlik, yaşam boyu başarı ve yarım asırdan fazla faaliyet" kategorilerinde 34 ödül verildi.

Kaynak: AA

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