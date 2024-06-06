Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanlığına Nedim Müjdat Çetin yeniden seçildi - Son Dakika
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Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanlığına Nedim Müjdat Çetin yeniden seçildi

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanlığına Nedim Müjdat Çetin yeniden seçildi

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin 4. olağan kongresinde Nedim Müjdat Çetin, başkanlık görevine tekrar seçildi. Çetin, üyelerin çoğunluğunun katıldığı kongrede yaptıkları çalışmaları anlattı ve mesleki sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, TOKİ işbirliğiyle başlatılan konut projesinin hak sahiplerine dağıtımının başladığını duyurdu. Yönetim kurulu ve denetim kurulu da kongrede belirlendi.

06.06.2024 14:29
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Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanlığına yeniden Nedim Müjdat Çetin getirildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesindeki SGB'nin 4. olağan kongresi, Adapazarı ilçesindeki kafeteryada gerçekleştirildi.

Kongrenin divan heyetinde Münir Ali Kara başkanlığında Gürkan Kılıç, Nuri Bahadır ve Orhan Topçu yer aldı.

Müjdat Çetin, üyelerin çoğunluğunun katıldığı kongrede 3 yıllık görev süreleri içinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Mesleki ve ekonomik sorunların giderilmesi konusunda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu nezdinde çalışma yürüttüklerini aktaran Çetin, TOKİ işbirliğiyle Alandüzü Mahallesi'nde başlattıkları 159 konutun 10 Haziran'da hak sahiplerine dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.

Meslektaşlarının daha iyi şartlara ulaşması için çalıştıklarını vurgulayan Çetin, "Allah'a çok şükür bugün konutlar teslim ediliyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun." diye konuştu.

Çetin ayrıca üyelere yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlere birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma adına katılım sağlanması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde SGB Başkanlığına yeniden Çetin getirildi.

SGB'nin yönetim kurulu Yücel Velioğlu, Ekrem Ürdüç, Arda Aydıntepe, Ali Fikri Aşık, Burak Tokyürek, Ahmet Kaya, Betül Balcı ve Mehmet Karakaş'tan oluşurken, denetim kurulunda Safa Polat, Serkan Ok ve Metin Işıker yer aldı.

Kaynak: AA

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