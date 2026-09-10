Sakarya Geyve'de derede mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde yüzmek için girdiği Çay Deresi'nde mahsur kalan Kenan K. (11), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Derenin ortasında ağaca tutunmuş halde bulunan çocuk, merdiven köprü sistemiyle ulaşılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde derede mahsur kalan Kenan K. (11), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'ndeki Çay Deresi'nde meydana geldi. Bir çocuğun derede mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Geyve Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekibi, Kenan K.'yi derenin ortasında ağaca tutunmuş halde buldu. Ekipler, merdiven köprü sistemini kullanarak Kenan K.'ye ulaştı. Yapılan çalışmayla kurtarılan Kenan K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yüzmek için dereye girdiği belirlenen Kenan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
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