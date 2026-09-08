Sakarya'nın Karadeniz sahillerinde olumsuz hava koşulları denize girişi yasaklattı
Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle kaymakamlıklar denize girişleri yasakladı. Sahillerdeki cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Karasu, Kaynarca ve Kocaali'nin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.
Söz konusu ilçelerin kaymakamlıkları, denize girişleri yasakladı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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