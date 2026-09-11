Sakarya Pamukova'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu restoran müdürü kurtardı - Son Dakika
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Sakarya Pamukova'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu restoran müdürü kurtardı

Sakarya Pamukova\'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu restoran müdürü kurtardı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan 10 yaşındaki çocuk, restoran müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Yeniden nefes almaya başlayan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan 10 yaşındaki çocuğu, restoran müdürü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yemek yiyen 10 yaşındaki çocuk, soluk borusuna yiyecek kaçınca bir anda nefessiz kaldı. Çocuğun nefes alamadığını gören ailesi panik yaşarken, durumu fark eden restoran müdürü müdahale etti. Çocuk, Heimlich manevrası sonucu kurtarıldı. Yeniden nefes almaya başlayan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sakarya Pamukova'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu restoran müdürü kurtardı - Son Dakika

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