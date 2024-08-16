Saklıkent Kanyonu'nda Yaz Sıcaklarına Serinlik - Son Dakika
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Saklıkent Kanyonu'nda Yaz Sıcaklarına Serinlik

Saklıkent Kanyonu\'nda Yaz Sıcaklarına Serinlik

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçilerini yaklaşık 5 derecelik suyuyla serinletiyor. Ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik suda, bunaltıcı yaz sıcağının etkisinden kurtuluyor. Bazı ziyaretçiler, kanyondaki kili sağlıklı olduğu düşüncesiyle yüzlerine sürüyor. Bazıları da bölgedeki akarsuda rafting yapma imkanı buluyor.

16.08.2024 12:17
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçilerini yaklaşık 5 derecelik suyuyla serinletiyor.

Kayadibi Mahallesi'nde bulunan kanyonun girişine, yaklaşık 200 metrelik köprüyle ulaşılıyor. Ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik suda, bunaltıcı yaz sıcağının etkisinden kurtuluyor.

Bazı ziyaretçiler, kanyondaki kili sağlıklı olduğu düşüncesiyle yüzlerine sürüyor. Bazıları da bölgedeki akarsuda rafting yapma imkanı buluyor.

Yazın günlük binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Eşiyle tatil için Kütahya'dan gelen Ahmet Ünlü, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, "Herkese tavsiye ediyorum. Burası çok güzel. Gelip görülmesi gereken bir yer. Hava çok sıcak ancak suyun soğukluğu havanın sıcaklığını hiç hissettirmiyor." dedi.

İstanbul'dan gelen ve suda serinleyen gemi kaptanı Zekeriya Öztemur da "Su çok güzel. Herkesin gelip görmesini isterim. Gerçekten serinletici buz gibi bir su. İlk başta girildiğinde üşütüyor ama girdiniz zaman çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Aksaray'dan ailesiyle gelen Mustafa Köse ise kanyonun suyuyla sıcak havada çok serinlediklerini belirtti.

İç Anadolu'ya göre bölgenin sıcak olduğunu dile getiren Köse, "Bir an önce kendimizi serin sulara atmak istiyoruz ama bu suya da fazla dayanamıyoruz. Yarım dakika durup tekrar çıkıyoruz ama çok güzel herkese tavsiye diyoruz." dedi.

Eşi Hediye Köse de Saklıkent Kanyonu'nu çok beğendiğini ve muhteşem bir doğası olduğunu anlattı.

İstanbul'da bir sağlık kuruluşunda çalışan Mete Küçük de tatili güzel değerlendirmek için ailesiyle Muğla'ya geldiğini ifade ederek, "Bu doğa harikasını ilk defa görüyoruz. Dedikleri kadar şifalı ve insanlara faydalı olan bu ülkenin güzel sularından yararlanmak gerekiyor. Bu ülke güzel. Ülkemizi sevelim. Bu suyun kan dolaşımını hızlandırdığına da eminim. Herkese tavsiye diyorum." diye konuştu.

Eşiyle serin sularda yürüyen Mustafa Okşak da bölgede yaşadıklarını, sık sık kanyonda serinlediklerini ve misafirlerini gezdirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Seydikemer, Saklıkent, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saklıkent Kanyonu'nda Yaz Sıcaklarına Serinlik - Son Dakika

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