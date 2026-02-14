Efes Selçuk'ta Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın "Güçlü Üretim İçin Tarım Eğitimleri" programı kapsamında düzenlenen Salep Yetiştiriciliği Eğitimi, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda üreticilerle buluştu.

Ziraat Mühendisi Leyla Sakaroğlu'nun anlatımıyla ücretsiz olarak düzenlenen eğitime 20 kişi katıldı. Eğitim kapsamında salep bitkisinin ekonomik değeri, üretim süreci, kullanım alanları, hasat mevsimi ve yöntemleri, doğal olarak yetiştiği bölgeler ve yasal çerçevesi kapsamlı biçimde ele alındı.

Aynı zamanda katılımcılar, yerel üreticilerin eğitim için getirdiği salep orkidelerinin farklı türlerini de inceleme fırsatı buldular.

"Üreticilerimizin her zaman yanındayız"

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda katılımcılarla bir araya gelen Ziraat Mühendisi Leyla Sakaroğlu; "Efes Selçuk Belediyesi'nin bizden talep etmiş olduğu Salep Yetiştiriciliği eğitimini bugün düzenledik. Katılım çok güzeldi. Salep üretimini A'dan Z'ye tüm konu başlıklarıyla ele aldık. Eğitimimiz soru-cevap şeklinde ilerledi. Katılımcılarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bu da bizi çok memnun etti. Eğer biz bugün, bu eğitimle bir salep üreticisi bile kazandıysak bu bizim için çok büyük bir kazançtır. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Üretime dönük yapılan bütün çalışmalar bizim için çok kıymetlidir. Elimizden gelen tüm destekleri sonuna kadar vermeye hazırız. Bunu üreticilerimize de aktardık. Onlar da memnuniyetlerini dile getirdiler. Çok mutlu olduk" dedi.

"Filiz başkan her zaman destekçimiz"

Salep üretimine yeni başlayacak üreticiler için faydalı bir eğitim olduğunu aktaran katılımcılardan Nihal Öztürk; "Güzel bir eğitimdi. Zaten çoğu konuya yetiştiriciliğini yaptığım için hakimim ama katılmam çok iyi oldu. Hocamızın farklı başlıklarda anlatımını görmüş oldum. Salep üretimine yeni başlayacak olanlar için bence çok faydalı bir eğitim. Gayet güzel bilgiler veriyorlar. Başkanımız Filiz Hanım tarım eğitimleri konusunda çok destekçimiz oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getiren katılımcılardan Aysel Kılıç; "Köyümüzde kendi çapımızda tarımsal çalışmalarla uğraşıyoruz. O yüzden bu eğitime de katıldım. Güzel bir eğitimdi. Hocamız bütün sorularımıza gayet güzel yanıtlar verdi. Çok memnun kaldık ve bilgilendik. Belediyemize de hocamıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitime katılmak için Aydın'dan geldiğini aktaran Esra Yetişkin; "Bu sene salep üretmeye başladım. Ben Aydın'lıyım ve bizim köyümüzde salep üretimi her zaman yapılıyordu. Ancak üretim yapan insanların sayısı azaldıkça üzülmeye başladık ve sayıyı artırmak için biz de bir adım atmaya karar verdik. Burada eğitim olduğunu duyduğumda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünerek Aydın'dan geldim. Çok faydalı oldu benim için. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Efes Selçuk Belediyesi'ne bu eğitimi düzenledikleri için teşekkür ederiz" dedi.