Salıcı: Gazze'deki İnsani Kriz Soykırıma Dönüştü

17.02.2026 19:26
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Gazze'deki şiddeti ve işgali kınadı, Filistin halkının mücadelesine vurgu yaptı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gazze'ye ilişkin, "Netanyahu yönetimi dünyaya sınırsız şiddeti, sınırsız işgali kutsayan bir modeli dayatmıştır; ben bu modeli her platformda reddediyorum. Yapılan anlaşmalarına rağmen İsrail saldırılarının sürmesini, daha dün bile Lübnan'ın hedef alınmasını kabul etmiyorum, kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 7 Ekim saldırılarından sonra Gazze'de yaşananlar Filistin topraklarındaki işgali 21'inci yüzyılın soykırımına dönüştüren bir trajedi olduğuna değinerek "70 binden fazla insan katledilmiş, her 3 binadan 1'i yıkılmıştır. Gazze'de molozları kaldırmaya yarın sabah başlasanız sonuncusunu ancak 2040'lı yıllarda bitirebilirsiniz, hasar bu derece ağırdır. Netanyahu yönetimi dünyaya sınırsız şiddeti, sınırsız işgali kutsayan bir modeli dayatmıştır; ben bu modeli her platformda reddediyorum. Yapılan anlaşmalarına rağmen İsrail saldırılarının sürmesini, daha dün bile Lübnan'ın hedef alınmasını kabul etmiyorum, kabul etmiyoruz" dedi.

Netanyahu hükümetinin İsrail'in tamamı olmadığına dikkat çeken Salıcı, "İsrail'de Netanyahu politikalarına karşı çıkan ciddi bir kesim de vardır. Bizim tepkimizin adresi İsrail halkı değil işgalci zihniyetin soykırım politikalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi haklıyı değil, güçlüyü korumaya odaklıdır"

Salıcı, kendilerinin Gazze'yi gayrimenkul projeleriyle tarif etmediğini, Gazze sahiline aç gözlülükle bakmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkının acısına ve mücadelesine saygı duyuyoruz. Filistin davasının Hamas'la başlamadığını, günümüzde sadece de Hamas'la devam etmediğini ve asıl mücadelenin Filistin halkının mücadelesi olduğunu iyi biliyoruz. Bununla beraber, akan kanın durması için atılan her adım değerlidir, Türkiye'nin Barış Kurulunda yer alması Filistin halkına fayda sağlayacağı ölçüde önemlidir. Önceki gün bulunduğum Münih Güvenlik Konferansı'nda da Birleşmiş Milletler gibi kurumların işlevsizleştiği açıkça dile getirilmektedir. Uluslararası düzen bir kriz içinde, dünya bir yol ayrımındadır. Bugün dünyada konuşulan her konu, enerjiden ticarete, uzay teknolojilerinden iklim değişikliğine kadar her başlık halkımızın sosyal, ekonomik ve gündelik yaşamını doğrudan şekillendirmektedir."

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi haklıyı değil, güçlüyü korumaya odaklıdır; Venezuela'da yaşananlar da budur, Trump'ın Grönland'a yönelik tehditlerinin anlamı da budur. Diplomatik kurallar gereksiz bir gevezelik muamelesi görmeye başlamış, hoyrat bir güç kullanımının önü açılmıştır. Arkadaşlar, seçenekler açıktır, uluslararası düzenin yeniden şekillendiği zamanlarda ya masa da ya da menüde olursunuz. Türkiye'nin yeri masadır ve hiçbir egemen devlet de menüde yer almamalıdır. Şu an bölgemizin bir numaralı gündemi İran'a yönelik saldırı tehdididir. İran rejiminin zulmünü görmemek, İran halkının da özgürlük ve adalet çığlıklarını duymamak mümkün değildir. Öte yandan, Amerikan müdahalesinin İran'a huzur ve demokrasi getirmesi için hiçbir tarihsel gerekçe de yoktur. Geçmişte Irak'ta, Afganistan'da, Kamboçya'da, Vietnam'da yaşananlar ortadadır. Harita basittir: Amerika İran'dan uzaktadır ama Türkiye sınırdaşdır. İran'ın etnik, mezhepsel ya da bölgesel bir çatışmaya sürüklenmesi başta bizi ve bölge ülkelerini etkileyecektir. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin çıkarlarıdır; bize düşen de bölgemizde kaosu sürdürmek isteyenlerin karşısında istikrarı örgütlemektir."

Kaynak: ANKA

Oğuz Kaan Salıcı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

