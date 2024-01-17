 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Salih Uçan: Fernando Santos geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Salih Uçan: Fernando Santos geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Fernando Santos'un takımın performansını olumlu yönde etkilediğini belirterek, hocanın maç analizleri ve örnekleriyle hoşlarına gittiğini söyledi. Salih ayrıca, oyundan çıkmasının yorgunluktan kaynaklandığını da ifade etti.

17.01.2024 - 00:15,
Abone Ol

Salih Uçan: Fernando Santos geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, "Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın 30 yaşındaki futbolcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salih Uçan, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Soyunma odasına konuşulan şeylerin özel olduğunun altını çizen Salih, "Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" diye konuştu.

Salih, ilk yarının ardından oyundan çıkmasının yorgunluktan dolayı olduğunu da sözlerine ekledi.

Salih Uçan: Fernando Santos geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fernando Santos, Salih Uçan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salih Uçan: Fernando Santos geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 01:12:09. #1.11#
SON DAKİKA: Salih Uçan: Fernando Santos geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement