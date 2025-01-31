Salih Uzun'dan Teğmenlere Destek

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(ANKARA) - Bağımsız İzmir Milletvekili Salih Uzun, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği ihraç kararına tepki gösterdi. Uzun, "Bugün sizin onur gününüz. Siz başı dik yaşayacaksınız. İki kişi var ki, emeklilik hayatlarını başı eğik yaşayacaklar, Kara Kuvvetleri Komutanı, Milli Savunma Bakanı'dır" dedi.

Bağımsız İzmir Milletvekili Salih Uzun, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği ihraç kararına ilişkin açıklama yaptı. Uzun, şunları kaydetti:

"Bugün sizin onur gününüz. Siz başı dik yaşayacaksınız. İki kişi var ki, emeklilik hayatlarını başı eğik yaşayacaklar, Kara Kuvvetleri Komutanı, Milli Savunma Bakanıdır ve emin olun, devran dönecek."