Salihli\'de Beyaz Eşya Dolandırıcılığı İddiası

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, beyaz eşya markasının yetkili bayisinden alışveriş yaptıklarını belirten çok sayıda kişi, ödeme yapmalarına rağmen ürünlerini teslim alamadıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. İş yerinin ise kapalı olduğu belirtildi.

Salihli ilçesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren beyaz eşya markasının yetkili bayisi, iddiaya göre; aralarında evlilik hazırlığı yapan çiftlerin de bulunduğu kişilere beyaz eşya ve çeşitli ev aletleri sattı. Ancak tüketiciler, ücretlerini ödemelerine rağmen ürünlerini teslim alamadıklarını öne sürdü. Çok sayıda kişi, ödemelerini yapmalarına rağmen ürünlerini teslim alamadıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Yetkili bayinin ise iş yerini kapattığı ve iş yeri sahibine ulaşılamadığı belirtildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ayrıca konuyla ilgili Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan başvuru sayısının 50'yi geçtiği bildirildi. Yaşanan gelişmeler üzerine mağdurlar, Salihli Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

'100'DEN FAZLA MAĞDUR BULUNDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ'

Avukat Sergen Akpir, olayın basit bir ticari anlaşmazlık olmadığını belirterek, "Ödemeler yapılmasına rağmen ürünler teslim edilmedi. Çok sayıda kişinin mağdur edildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Olayın nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut veriler ışığında yaklaşık 100'den fazla mağdur bulunduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Mağdurlardan Fadime Ergüven Aşar ise "Kasım ayından bu yana teslimat bekliyoruz. Bazı ürünler teslim edildi ancak teslim edilen ürünlerin de farklı segmentte olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 240 bin liralık mağduriyetimiz var" ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan Süleyman Uyar da "Yaklaşık 150 bin liralık alışveriş yaptım. Ödemeyi gerçekleştirdim ancak ürünleri alamadım" dedi.