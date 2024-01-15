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Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü - Son Dakika
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Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü

Manisa'da bir kadın, 7 yıl önce boşandığı eski eşini av tüfeğiyle öldürdü. Gözaltına alınan kadın ifadesinde, evli oldukları dönemde eski kocasının kendisini aldattığını, bu konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için av tüfeğiyle 1 el ateş ettiğini söyledi.

Manisa\'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
15.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:24
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 62 yaşındaki Ayşe Yalım, 7 yıl önce boşandığı 66 yaşındaki İrfan Çimen'i av tüfeği ile vurarak öldürdü.

7 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. 7 yıl önce boşanan emekli işçi İrfan Çimen ile ev kadını Ayşe Yalım iddiaya göre, telefonda tartıştı. Daha sonra eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 çocuk annesi Yalım, evdeki av tüfeğini Çimen'e doğrultup, tetiğe bastı. Çimen, kalçasına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen, kurtarılamadı.

Manisa'da bir kadın, 7 yıl önce boşandığı eski eşini öldürdü

KENDİSİNİ ALDATTIĞI İÇİN VURMUŞ

Gözaltına alınan Yalım, polisteki ilk ifadesinde, evli oldukları dönemde Çimen'in kendisini aldattığını, bu konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için av tüfeğiyle 1 el ateş ettiğini söyledi. Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mustafa POLAT: Madem boşanıyorsun neden öldürüyorsun ? Madem seviyorsun neden boşanıyorsun? Yanıtla 12 1

Salihli, Manisa, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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