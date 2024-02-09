Salihli\'de Kırveli-Avar Karayolu Alt Geçidi Projesi İçin Çalışmalar Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İzmir- Uşak kara yolu üzerinde yer alan "Kırveli-Avar" mevkisine yapımı planlanan kara yolu alt geçidi projesi için çalışma başlatıldı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kavşakta gazetecilere yaptığı açıklamada trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgede, ilçe trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak bir alt geçit yapılacağını belirtti.
Salihli'de 10 yılda 9 köprüyü yaparak hizmete açtıklarını anlatan Kayda, Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle erteledikleri "Kırveli-Avar E96 Karayolu Alt Geçit Projesi"nde çalışmaların başladığını söyledi.
Kayda, şunları kaydetti:
"Salihli halkımızın merakla beklediği Cumhur İttifakımızın gücü ile yeni dönem projelerimizden olan Kırveli-Avar E96 Karayolu Alt Geçit Projemizde çalışmalar başladı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden yetkili mühendislerimizle birlikte günde 30 bin aracın geçiş yaptığı Kırveli kavşağında incelemeler yaptık. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü mühendislerimiz, bölgede projelendirme çalışmalarına başladı. Salihli'mize hayırlı olsun."
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Kırveli-Avar Karayolu Alt Geçidi Projesi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?