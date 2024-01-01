Salihli\'de kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üstünde uyuşturucu bulundu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.R'yi (25) durdurmak istedi.
Yaya olarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Hamidiye Camisi tuvaletinde yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, işlem için emniyete götürüldü.
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