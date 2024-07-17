Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Samsun Çarşamba Kaymakamlığına atandı - Son Dakika
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Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Samsun Çarşamba Kaymakamlığına atandı

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın Samsun Çarşamba Kaymakamlığına atanması nedeniyle uğurlama töreni düzenlendi. Törende Sağlam ve eşi Semra Sağlam, vedalaşmak için gelenlerle tek tek vedalaştı. Sağlam, alkışlarla 12. görev yeri olan Samsun'un Çarşamba ilçesine uğurlandı. Törene Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Müftüsü, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

17.07.2024 08:55
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Samsun Çarşamba Kaymakamlığına atanan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam için uğurlama töreni düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Salihli'deki 5 yıllık görev süresi sona eren Sağlam ve eşi Semra Sağlam uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı.

Sağlam, 12. görev yeri olan Samsun'un Çarşamba ilçesine alkışlarla uğurlandı.

Törene Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Müftüsü Ali Çebi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Samsun Çarşamba Kaymakamlığına atandı - Son Dakika

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