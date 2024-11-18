Salim Taşcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Salim Taşcı Hayatını Kaybetti

Salim Taşcı Hayatını Kaybetti

Gazeteci ve yazar Salim Taşcı, 79 yaşında yaşamını yitirdi, ağaç dikme projeleriyle anıldı.

18.11.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye'nin birçok yerine yüz binlerce ağaç diktirerek hatıra ormanları oluşturan gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşcı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

79 yaşında hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Taşcı, Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar yazdı. "Hakan Kral"adıyla yazdığı dokuz hikaye ve senaryosu sinemaya aktarıldı. "Allı Gelin", "Eşkiya'nın Oğlu", "Şehirde Kan Vardı", "Vukuat Yok" ve "Perişan Gız" gibi hikayeleri de filme alındı. Salim Taşcı şiirlerini topladığı kitaptan elde ettiği geliri de o dönemde demremzedelere bağışlamıştı.

Taşcı, yarın Karşıyaka Mezarlık Camii'nde öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salim Taşcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:02 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik Avukat dışarı çıkarıldı Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:58 İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
21:43 Van’da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL
21:32 Antalya’da 4 saatte 3 mevsim Antalya'da 4 saatte 3 mevsim
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 14:21:21. #1.12#
SON DAKİKA: Salim Taşcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.