Salman Rüşdi'yi Yaralayan Matar 25 Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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Salman Rüşdi'yi Yaralayan Matar 25 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Hadi Matar, Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırıdan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16.05.2025 19:28
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NEW "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi'yi, katıldığı bir konferansta bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık Hadi Matar, 25 yıl hapse çarptırıldı.

Ağustos 2022'de, New York'taki Chautauqua Enstitüsü'nde düzenlenen konferansta 77 yaşındaki Rüşdi'ye pusu kurarak cinayete teşebbüs etmekten suçlu bulunan 27 yaşındaki Hadi Matar'ın cezası açıklandı.

Chautauqua İlçe Bölge Savcısı Jason Schmidt, Matar'a, "Rüşdi'ye karşı cinayete teşebbüs"ten azami ceza olan 25 yıl, konferans salonundaki diğer bir kişiyi yaralamaktan da 7 yıl hapis cezası isterken, kamu avukatı Nathaniel Baron, Matar'ın, sicil kaydının temiz olduğu için 12 yıl ceza almasının uygun olduğunu savundu.

Mahkeme jürisi, tarafları dinledikten sonra Lübnan asıllı ABD vatandaşı Matar'a 25 yıl hapis verdiğini açıkladı.

Karar açıklanmadan önce söz alan Matar, ifade özgürlüğü hakkında bir konuşma yaptı ve Rüşdi'yi, "ikiyüzlü ve diğer insanlara saygısızlık etmek isteyen biri" olarak niteledi.

Saldırı

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, karaciğeri ile bir kolundan ciddi yara görmüş ve bir gözünü kaybetmişti.

Matar, 14 Ağustos 2022'de ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Rüşdi, Haziran 2023'te BBC Newshour'a, Matar ile mahkemede yüzleşmek isteyip istemediğinden emin olmadığını söylemişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salman Rüşdi'yi Yaralayan Matar 25 Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika

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