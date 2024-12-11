Şam'da Sükunet Dönemi - Son Dakika
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Şam'da Sükunet Dönemi

Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle Şam'da hayat normale dönerken sükunet hakim oldu.

11.12.2024 23:19
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- Şam sokaklarında sükünet hakim

ŞAM - Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da sükünetin hakim olduğu görüldü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Yerinden edilen binlerce Suriyeli evlerine dönmeye devam ederken, başkent Şam dahil birçok kentte sükünetin hakim olduğu görüldü. Şam'daki Emevi Meydanı'nda sabah saatlerinde hayatın normal akışında ilerlediği ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Esad rejiminin çöküşü

Muhalifler, rejimin İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırılarının artmasının ardından 27 Kasım'da operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçirirken, aynı gün İdlib genelinde de kontrol sağlamıştı. İlerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almış, Suriye ordusu şehir dışına çekilmek zorunda kalmıştı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler kilit noktaları ele geçirirken, 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi çökmüştü.

Kaynak: İHA

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