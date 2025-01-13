Samandağ\'da Depremzedelere Villa Tipi Köy Evleri Yakında Teslim Edilecek

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HATAY'ın Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde depremzedelere yönelik inşa edilen villa tipi köy evlerinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılacak evler, hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu kentte binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehrin her noktasında inşa ve ihya çalışmaları başlatıldı. Kentin dört bir yanından hızla yeni ve güvenli yapılar yükselirken Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde 176 köy evinin yapımında da sona gelindi. Yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılacak olan evler, hak sahiplerine teslim edilecek.

SAĞLIK OCAĞI DA İNŞA EDİLDİ

Uzunbağ Mahallesi Muhtarı Seyfettin Genç, "Sağ olsun devletimiz bizi depremden sonra bir an olsun yalnız bırakmadı. Köy evlerimiz çok güzel şekilde yapılıyor ve bitmek üzere. Valimiz, kaymakamımız bölgeye zaman zaman gelip incelemelerde bulunuyor. Bölgeye sağlık ocağımız da yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Akıl Ramazan ise "Depremde evim yıkıldı ama devletimiz sağ olsun burayı yapıyor. Evleri çok beğendik. Çalışmalar tamamlanınca yerleşeceğiz" diye konuştu.

Cuma Kayaveren de emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,