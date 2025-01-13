Samandağ'da Depremzedelere Villa Tipi Köy Evleri Yakında Teslim Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samandağ'da Depremzedelere Villa Tipi Köy Evleri Yakında Teslim Edilecek

Samandağ\'da Depremzedelere Villa Tipi Köy Evleri Yakında Teslim Edilecek

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedeler için inşa edilen villa tipi köy evlerinin yapımında sona gelindi. Yüksek güvenlik standartlarıyla yapılan evler, çevre düzenlemesi sonrası hak sahiplerine teslim edilecek.

13.01.2025 12:43  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde depremzedelere yönelik inşa edilen villa tipi köy evlerinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılacak evler, hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu kentte binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehrin her noktasında inşa ve ihya çalışmaları başlatıldı. Kentin dört bir yanından hızla yeni ve güvenli yapılar yükselirken Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde 176 köy evinin yapımında da sona gelindi. Yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılacak olan evler, hak sahiplerine teslim edilecek.

SAĞLIK OCAĞI DA İNŞA EDİLDİ

Uzunbağ Mahallesi Muhtarı Seyfettin Genç, "Sağ olsun devletimiz bizi depremden sonra bir an olsun yalnız bırakmadı. Köy evlerimiz çok güzel şekilde yapılıyor ve bitmek üzere. Valimiz, kaymakamımız bölgeye zaman zaman gelip incelemelerde bulunuyor. Bölgeye sağlık ocağımız da yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Akıl Ramazan ise "Depremde evim yıkıldı ama devletimiz sağ olsun burayı yapıyor. Evleri çok beğendik. Çalışmalar tamamlanınca yerleşeceğiz" diye konuştu.

Cuma Kayaveren de emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samandağ, Deprem, Güncel, Emlak, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samandağ'da Depremzedelere Villa Tipi Köy Evleri Yakında Teslim Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: Samandağ'da Depremzedelere Villa Tipi Köy Evleri Yakında Teslim Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.