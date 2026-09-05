Samandağ'da iki gündür kayıp Ahmet Alacan ormanlıkta baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 Eylül'den beri haber alınamayan Ahmet Alacan, Titus Tüneli yakınındaki ormanlık alanda baygın halde bulundu. Jandarma ve itfaiyenin araması sonucu 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Alacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda baygın halde bulundu.
Kırçaoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Alacan'dan 3 Eylül'de haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve itfaiye ekipleri, Alacan'ın son olarak görüldüğü Titus Tüneli civarında arama çalışması başlattı.
Tünele yakın bir noktadaki ormanlık alanda baygın halde bulunan Alacan, 112 Acil Sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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