Samandağ'da İnşaat İşçisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de 3 katlı inşaatın çatısında kaynak işi yapan Aydın Güneş (48), dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güneş'in cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.