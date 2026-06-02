Samandağ\'da Kazada 2 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Koray U. idaresindeki 31 SH 528 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde, Baran O'nun kullandığı 31 ACD 134 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Koray U. ile aynı araçtaki Mehmet Ali U. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
