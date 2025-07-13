Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Aslan Caddesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 31 ATH 972 ile 31 AVN 693 plakalı motosikletler çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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