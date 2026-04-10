Samandağ'da Polis Haftası Konvoyu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları devam ediyor. 'Polis Haftası' münasebetiyle düzenlenen konvoyda emniyet birimine ait araçlar ilçe turu attı. Samandağ Kaymakamlığı önünden başlayarak ilçenin ana cadde ve sokakları boyunca devam eden kortej, vatandaşlar tarafından alkış ve korna sesleriyle karşılandı.