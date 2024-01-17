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Samandağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Samandağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, evleri, bahçeleri ve çocuk parklarını su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte zorlandı. Asi Nehri'nin taşması ve heyelanlar nedeniyle bazı mahallelerde yollar ulaşıma kapandı. Samandağ Belediyesi ekipleri, taşan nehir ve kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Samandağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da mahallelerde incelemelerde bulundu.

Samandağ\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
17.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:05
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev, bahçeler ve çocuk parklarını su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

Taşan Asi Nehri ve heyelanlardan dolayı bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan nehir ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz mahallelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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