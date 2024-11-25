Sambhal'da Camii Protestoları Kanlı Çatışmalara Yol Açtı - Son Dakika
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Sambhal'da Camii Protestoları Kanlı Çatışmalara Yol Açtı

Sambhal\'da Camii Protestoları Kanlı Çatışmalara Yol Açtı

Hindistan'ın Sambhal kentinde cami protestolarında 4 ölü, 24 yaralı; güvenlik önlemleri artırıldı.

25.11.2024 13:18
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(ANKARA) - Hindistan'ın kuzeyindeki Sambhal kentinde, dün tarihi bir caminin çevresinde meydana gelen protestoların neden olduğu şiddetli çatışmalarda dört kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgede alarm durumunu sürdürüyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Sambhal kentinde, 16'ıncı yüzyıla ait federal koruma altındaki Şahi Cuma Camisi'nde mahkeme gözetiminde yürütülen bir araştırmayı protesto edenler ve polis arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda dört kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Uttar Pradeşli yetkililer bölgede internet hizmetini bir gün boyunca askıya aldı ve okulları kapattı. Sosyal medyada paylaşılan çatışma görüntülerinde, caminin çevresine yayılmış terlikler, tuğlalar ve taşlar görülüyor.

Camide araştırma yapılmasını protesto edenler dört kişinin polis ateşi sonucu vurulduğunu savunurken; yetkililer bu iddiayı reddetti. Uttar Pradeş Emniyet Müdürü Krishan Kumar, Hindistan medyasına yaptığı açıklamada "Kimsenin hayatını tehlikeye atacak bir silah kullanılmadı" dedi.

Şahi Cuma Camisi çevresindeki protestolar ülkede müslümanların ibadethaneleri ilgili ihtilafların bir örneği olarak görülüyor. Hindu topluluğıı, Babür hükümdarlarının 16'ıncı yüyılda tapınakları yıkıp yerlerine cami inşa ettiğini iddia ediyor. Müslüman topluluk ise bu iddialara karşı çeşitli mahkemelerde ibadethanelerinin varlığının devamı için mücadele ediyor.

Sambhal'da gerilim de salı günü yerel bir mahkemenin Şahi Cuma Camisi'nde video kaydına alınacak bir araştırma yapılmasına karar vermesinin ardından tırmandı. Araştırma, Babür hükümdarı Babur'un 1520'lerde Hindulara ait Hari Har Tapınağı'nı yıkıp cami inşa ettirdiği iddiası üzerine yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sambhal'da Camii Protestoları Kanlı Çatışmalara Yol Açtı - Son Dakika

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